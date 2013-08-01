اعتماد 199 مرشحا للمدارس الليلية بتعليم صبيا

اعتمدت إدارة التربية والتعليم بمحافظة صبيا أسماء المديرين والوكلاء والمعلمين المرشحين للعمل بالمدارس الليلية للعام الدراسي 1434/1435هـ بتعليم صبيا.وأوضح رئيس قسم تعليم الكبار حسن بن يحيى عداوي أن عدد المتقدمين لهذا العام بلغ 324 معلما حيث تم ترشيح 199 معلما بعد تطبيق معايير آليات الترشيح والمفاضلة في جميع التخصصات من قبل اللجنة المكلفة، مبينا أنه ستتاح الفرصة لباقي المتقدمين ممن لم يرشحوا للمسابقة على برنامج مجتمع بلا أمية بما يستوعب 40 معلما إضافيا مع بداية العام الدراسي واستكمال ميزانية باقي المراكز حسب الاحتياج.