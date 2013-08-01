مشاريع جديدة لمعالجة الطفح في بيشة

عبدالله آل قمشة (بيشة)

اعتمدت المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير مجموعة من المشاريع الجديدة لمعالجة الطفح في محافظة بيشة.وأوضح مدير فرع المياه في المحافظة المهندس عطية الثقفي، بأن المشاريع الجديدة تتمثل في مشروع معالجة طفح أحياء بيشة «توصيلات منزلية وزرع غرف تفتيش» من بنك البلاد إلى محطة ديراب، ثم إلى ابن حمد، ومشروع معالجة طفح شمال بيشة «توصيلات منزلية وزرع غرف تفتيش» من محطة ديراب إلى تويوتا وصولا إلى ابن حمد، ومشروع ثالث لمعالجة طفح وسط بيشة «توصيلات منزلية وزرع غرف تفتيش» من المقبرة حتى إشارة البلدية وصولا إلى شارع مكة.وأضاف المهندس الثقفي أن هناك مرحلة ثانية لمعالجة الطفح وسط بيشة سيتم تسليمها للمقاول قريبا وهي من إشارة الزهرة إلى مبنى المحافظة القديم، وتبلغ تكلفة هذه المشاريع أكثر من ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف ريال.من جهة أخرى، أوضح مدير فرع المياه المهندس عطية الثقفي أن استهلاك السكان للمياه المنتجة من محطة التنقية بسد الملك فهد تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة آلاف طن يوميا شاملة الشبكة الأرضية ومحطة الأشياب، معتبرا ذلك نسبة ممتازة في وقت تشتد فيه الحرارة إلى معدلات عالية.وأشار الثقفي إلى قرب افتتاح محطة الأشياب بمركز الدحو شمال بيشة والتي سيستفيد منها سكان مراكز وقرى شمال المحافظة.