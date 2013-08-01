أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مشاريع جديدة لمعالجة الطفح في بيشة

Google+ Print
مشاريع جديدة لمعالجة الطفح في بيشة مشاريع جديدة لمعالجة الطفح في بيشة

 عبدالله آل قمشة (بيشة)

اعتمدت المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير مجموعة من المشاريع الجديدة لمعالجة الطفح في محافظة بيشة.وأوضح مدير فرع المياه في المحافظة المهندس عطية الثقفي، بأن المشاريع الجديدة تتمثل في مشروع معالجة طفح أحياء بيشة «توصيلات منزلية وزرع غرف تفتيش» من بنك البلاد إلى محطة ديراب، ثم إلى ابن حمد، ومشروع معالجة طفح شمال بيشة «توصيلات منزلية وزرع غرف تفتيش» من محطة ديراب إلى تويوتا وصولا إلى ابن حمد، ومشروع ثالث لمعالجة طفح وسط بيشة «توصيلات منزلية وزرع غرف تفتيش» من المقبرة حتى إشارة البلدية وصولا إلى شارع مكة.وأضاف المهندس الثقفي أن هناك مرحلة ثانية لمعالجة الطفح وسط بيشة سيتم تسليمها للمقاول قريبا وهي من إشارة الزهرة إلى مبنى المحافظة القديم، وتبلغ تكلفة هذه المشاريع أكثر من ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف ريال.من جهة أخرى، أوضح مدير فرع المياه المهندس عطية الثقفي أن استهلاك السكان للمياه المنتجة من محطة التنقية بسد الملك فهد تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة آلاف طن يوميا شاملة الشبكة الأرضية ومحطة الأشياب، معتبرا ذلك نسبة ممتازة في وقت تشتد فيه الحرارة إلى معدلات عالية.وأشار الثقفي إلى قرب افتتاح محطة الأشياب بمركز الدحو شمال بيشة والتي سيستفيد منها سكان مراكز وقرى شمال المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية