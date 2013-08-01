3 آلاف وجبة إفطار لعابري الطريق الدولي بضمد

قدم ملتقى «إسهام» التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة ضمد في منطقة جازان أكثر من 3000 وجبة إفطار لعابري الطريق الدولي خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك.وأبان مدير الفريق التطوعي أحمد بن علي معافا، أن أكثر من 50 شابا متطوعا من مختلف الأعمار شاركوا في تنفيذ المشروع عبر مجموعات عمل وزعت على امتداد الطرق الدولي. يذكر أن ملتقى إسهام يضم عشرات الشباب المتطوعين من أبناء محافظة ضمد ويعنى بتنفيذ المشاريع الخيرية والاجتماعية بالمحافظة، حيث أنجز أعضاء الملتقى أعمال ترميم للمساجد بالمحافظة قبل شهر رمضان المبارك إلى جانب حزمة من الأعمال والحملات التطوعية كتنظيف المقابر والمتنزهات والأماكن العامة.