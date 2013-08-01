آليات مقاول تباشر تأهيل طريق الفرعين ــ أحد رفيدة

خالد آل مريح (أبها)
باشرت عدد من الآليات التابعة لأحد المقاولين تنفيذ طريق مركز الفرعين ــ أحد رفيدة الجديد والبالغ طوله 12 كلم وذلك بإشراف مباشر من بلدية المحافظة.وأوضح مصدر مطلع في البلدية أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» ألزمت بلدية المحافظة بإعادة تأهيل الطريق الذي أنشئ مؤخرا ولم يستمر طويلا، وكان يفتقد مقومات السلامة المرورية فضلا عن المنعطفات الخطيرة القاتلة التي راح ضحيتها عدد من قائدي المركبات في حوادث مرورية.وأضاف أن الطريق بعد الانتهاء منه سيكون حيويا ومختصرا وعلى مواصفات مميزة وسيربط مركز الفرعين بالمحافظة ويسهل حركة التنقل إلى عدة قرى وأحياء ومراكز إدارية. من جهتهم، أكد عدد من الأهالي ومنهم علي بن يعن الله وسعيد بن سعود ومحمد البشري أن مشروع تأهيل الطريق الحالي سيصحح عدة أخطاء ومخاطر قاتلة كانت مصدر قلق وخوف للمئات من المواطنين الذين كانوا يستخدمونه، ولكنهم فجأة امتنعوا عنه وعادوا إلى استخدام طريق أحد رفيدة ــ سراة عبيدة السريع والمتجه إلى مركز الفرعين حتى يتم الانتهاء من الحالي.