أميرا جازان ونجران يوجهان المحافظات بالعمل في الإجازة

عكاظ (جازان، نجران)

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، المحافظات والمراكز والإدارات الحكومية ذات العلاقة بخدمة المواطنين والمقيمين بالاستمرار في العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك وتقديم الخدمات لهم.وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان علي بن موسى زعلة أن سمو أمير المنطقة وجه جميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانات والخدمات لزوار المنطقة وفي المواقع السياحية والشواطئ خلال إجازة عيد الفطر المبارك. كما وجه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران الإدارات ذات العلاقة بالاستمرار في العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك لإنجاز أعمال وأمور المواطنين.كما وجه سموه المحافظات والمراكز بالاستمرار في العمل خلال الإجازة وتقديم الخدمات كافة.