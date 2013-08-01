إغلاق السوق الشعبي الجديد في أبو عريش

هادي حكمي، خالد شريفي (أبو عريش)

أغلقت بلدية محافظة أبو عريش أمس الأول السوق الشعبي الرمضاني الذي افتتحته في غرة رمضان الحالي، حيث فوجئ أهالي ومرتادو السوق بإغلاقه وعدم ممارسة نشاط البيع المعهود في السوق، الأمر الذي أدى لاستيائهم وتذمرهم من إيقاف البيع وإقفال السوق والذي لم يمض على افتتاحه سوى 20 يوما دون إبداء الأسباب على حد وصفهم. وعبر أحد المتسوقين (إبراهيم محمد) عن اندهاشه عند وصوله للسوق ووجد السوق مغلق وعدم وجود أي شيء يذكر فيه مما أدى إلى عودته بسرعة إلى مقر السوق الداخلي لشراء أغراض للإفطار ووصوله للبيت مع أذان المغرب. فيما قال المتسوق عبدالرحمن مهدي إن البلدية كان يفترض أن تضع لوحة على السوق ترشد فيها المواطنين عن أن السوق سوف يغلق، محددة فيها اليوم والتاريخ حتى يكون الجميع على علم بذلك. وأكد موسى محمد أن إغلاق السوق قرار صائب حيث إنه يفتقد لشروط السلامة وانكشاف جوانبه مما يؤدي إلى اختلاط الزيوت والأطعمة بالأتربة والغبار.من جهته، أوضح مدير الخدمات ببلدية أبو عريش سعود نعمان أن سبب الإغلاق يعود إلى الغبار التي تمر به المحافظة حاليا وحفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرض الأطعمة إلى الأتربة والغبار تم إخبار البائعين بذلك وأن السوق سيشهد عودته لمزاولة نشاطه في حال توقف الغبار.