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سحور أكاديمي في جامعة محمد بن فهد

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سحور أكاديمي في جامعة محمد بن فهد سحور أكاديمي في جامعة محمد بن فهد

 سعيد الباحص (الدمام)

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام في جامعة الأمير محمد بن فهد بالخبر حفل سحور لمنسوبيها بحضور مدير الجامعة الدكتور عيسى حسن الأنصارى ونائب مدير الجامعة لشؤون الأعمال والتطوير الدكتور عادل بن أحمد الصالح وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومديري الإدارات التابعة للجامعة، وفي بداية الحفل تبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة رمضان، وعبر منسوبو الجامعة عن سعادتهم بهذه المناسبة، مؤكدين أن الحفل اتسم بروح الإخاء والمودة وأن مثل هذه اللقاءات الودية في المناسبات فرصة للتواصل الاجتماعي، وتخلل الحفل أحاديث ودية جانبية بين الحضور حول تحقيق أهداف الجامعة.

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