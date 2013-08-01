جاليات الأحساء تناقش تطوير ملتقى نسائم الخير

عبد اللطيف الوحيمد (الأحساء)

نظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في الأحساء ورشة عمل لتقييم الأداء بملتقى نسائم الخير الثالث وتسجيل الإيجابيات والسلبيات بحضور مدير عام المكتب المهندس عبدالرحمن الجغيمان ومدير الملتقى وليد السماعيل ورؤساء اللجان المنظمة وعدد من المتعاونين ومنسوبي المكتب، وقسمت الورشة إلى 5 لجان قامت بتنظيم أعمال الملتقى من نواحي الوقت والمكان والبرامج والحملة الإعلامية والضيافة والخدمات والمعارض والهدايا وآراء الجمهور عن طريق تحليل الاستبانة الموزعة في الملتقى وتفريغ أداء المشاركين والعمل على تفعيل المقترحات المقدمة منهم للارتقاء بالملتقى الذي يهدف لاستثمار روحانية الشهر في توجيه أفراد المجتمع إلى الخير عبر منظومة من البرامج التثقيفية والتوعوية المتنوعة التي تعينهم على قضاء أوقاتهم في ما يعود عليهم بالنفع والفائدة وتعزيز الشراكة المجتمعية مع الشركات والمؤسسات والجهات التي لها دور ريادي في خدمة المجتمع وذلك بمشاركة نخبة من الدعاة وطلاب العلم من داخل وخارج الأحساء.يذكر أن فعاليات الملتقى لهذا العام تضمنت برنامجا جديدا وهو برنامج تجارب ناجحة عرض فيه نخبة من أصحاب الفكر والعلم ورجال الأعمال تجاربهم في التطوع وطلب العلم وحفظ القرآن الكريم والإعلام الهادف والعمل.