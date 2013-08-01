«وسط الدمام» تستعد للعيد بتجميل وصيانة 47 حديقة

عكاظ (الدمام)

تواصل بلدية وسط الدمام تجهيز المواقع البلدية والسياحية والخدمية المختلفة، من خلال وضع برنامج متكامل، بما فيها الحدائق والساحات والمتنزهات، وزيادة الإضاءة الجمالية بمختلف الأشكال على أعمدة الإنارة في الأماكن العامة، استعدادا لاستقبال إطلالة عيد الفطر المبارك.وحث رئيس بلدية وسط الدمام المكلف المهندس حاتم بن سعد الغامدي، مقاولي صيانة الحدائق والتجميل وشبكات الري، ضمن نطاق البلدية، تكثيف أعمال صيانة المزروعات في الكورنيش، وجزيرة المرجان، وزراعة الزهور كما ونوعا بمختلف المواقع، إلى جانب التركيز على تجهيز كافة ألعاب الأطفال واستمرار أعمال الصيانة لها.ووجه المهندس الغامدي المقاولين المتعهدين بتجهيز الحدائق العامة في وسط الدمام والبالغ عددها 47 حديقة، وتكثيف أعمال زراعة وصيانة المزروعات في الحدائق والشوارع والميادين والساحات البلدية، والتأكد من نظافة دورات المياه، وتعبئة خزاناتها بالمياه، إضافة إلى أعمال الرقابة بصفة عامة على الأسواق، ومنع الباعة المتجولين والبسطات من استغلال تلك الشوارع والطرقات والحد من هذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات النظامية، كما تم التنبيه على مقاولي النظافة بمضاعفة الجهود اليومية، وزيادة العمالة والمعدات.