حضور قيادات الشرطة ميدانيا يبدد زحام العشر الأواخر في النعيرية

عبدالله الحكمي (النعيرية)

وقفت «عكاظ» خلال جولة ميدانية واسعة في الشوارع والميادين والساحات وفي محيط الأحياء وكافة المواقع على استعدادات الدوريات الأمنية لما تبقى من ليالي العشر الأواخر والعيد. ورصدت الصحيفة تواجد مدير شرطة النعيرية بالإنابة العميد حمد حيدر اليامي برفقة عدد من الضباط، إذ أصدر تعليمات لجميع لجميع الضباط بالتواجد في الميادين وعدم الاكتفاء بالأفراد وصف الضباط. وبدأ العميد اليامي بنفسه وقال لـ«عكاظ» إنه متواجد بشكل يومي في الميدان، مشيدا برجال الأمن بشرطة النعيرية ممتدحا الضباط كما أشاد بقائد الدوريات وبقية الأفراد مؤكدا أنه وجود رجال يهتمون بمصلحة المواطن وكرر جملته «نحن نأخذ أجرا مقابل خدمتنا للمواطنين ولذلك ليس لنا منة فهذا واجب علينا».وقال اليامي «ما أوصي به الجميع هو خدمة الناس واللين والتعامل بالأخلاق الإسلامية أثناء التوجيه والنصح.. نحن متواجدون لخدمة أبناء الوطن الغالي والمقيمين على أرضه»، وجدد التأكيد على بقائه في الميادين خلال العشر الأواخر وقال «الخطة وضعت وجزئت لمرحلتين الأولى من بداية الشهر الكريم والثانية للعشر الأواخر حتى بعد العيد».«عكاظ» جالت على عدة ميادين في النعيرية ولاحظت حركة انسيابية للمركبات مع تواجد مكثف للدوريات الأمنية بكافة الميادين وغياب كامل للتفحيط والمعاكسين داخل الأسواق والميادين العامة.ولم تلحظ الصحيفة كما هو معهود في كل عام الزحام والاختناقات خاصة أمام المساجد في أوقات الصلاة وبعد التراويح والقيام أو خلال التسوق لفترة ما بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر وذلك لتواجد الدوريات من الشرطة. وامتدح عدد من المواطنين والمقيمين وبعض الإخوة من دول الخليج الدور الكبير الذي يتعامل به رجال شرطة النعيرية.فيما فوجئ بعض منهم وأبدوا دهشتهم بتواجد ضباط برتب عالية في الميدان يتقدمهم مدير الشرطة العميد اليامي. وقالوا إن تواجدهم أضفى الكثير من الاحترام من المتسوقين وخاصة العوائل حيث غاب نهائيا خلال تواجدهم أي من المتسكعين والمعاكسين ما أضفى جوا من الارتياح لدى العائلات في الأسواق متمنين استمرار تواجدهم خاصة في المواسم التي يزداد بها أعداد المتسوقين مثل الأعياد والعطل الرسمية وعطل نهاية الأسبوع.