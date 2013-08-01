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«هاجل»: أمريكا تعتزم المضي قدمًا في إجراء مناورات «النجم الساطع» بمصر

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«هاجل»: أمريكا تعتزم المضي قدمًا في إجراء مناورات «النجم الساطع» بمصر «هاجل»: أمريكا تعتزم المضي قدمًا في إجراء مناورات «النجم الساطع» بمصر
قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل، الأربعاء، إن الولايات المتحدة مازالت تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة في في منتصف سبتمبر، حتى بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، والعنف الذي أعقب ذلك، حسب قوله. أضاف «هاجل»، في مؤتمر صحفي في البنتاجون: «نحن نخطط للمضي قدمًا في إجراء مناورات (النجم الساطع)». ويرجع تاريخ تلك المناورات إلى عام 1981، ويُنظر إليها على أنها حجر زاوية في العلاقات العسكرية «الأمريكية- المصرية»، وبدأت بعد اتفاقيات كامب ديفيد التي وقعتها مصر مع إسرائيل. وفي 2011 ألغيت المناورات التي تجرى كل عامين بسبب الاضطرابات السياسية في مصر التي أعقبت تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقال مسؤول عسكري أمريكي، رفض الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة تواصل إجراء اتصالات مع مسؤولين مصريين بشأن مناورات النجم الساطع قبل موعد إجرائها.  

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