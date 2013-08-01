«جزاء الإحسان» في محاضرة لـ«الأجر» بموانئ دبي

أقامت اللجنة المنظمة لمبادرة الأجر، إحدى مبادرات سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي محاضرة بعنوان "جزاء الإحسان" في موانئ دبي العالمية.

وحضر المحاضرة محمد المعلم نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية الإمارات، ومحمد علي أحمد، مدير التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية والدعم المؤسسي في موانئ دبي العالمية - الإمارات وعدد من المديرين والموظفين بموانئ دبي العالمية.

وكانت المحاضرة التي أعدها الشيخ محمد عيادة الكبيسي تتحدث حول الدروس والعبر من قصص الأنبياء والصحابة حول "جزاء الإحسان" وأهمية المعاملة الحسنة مع الجميع، كما تم التطرق لأهمية الإحسان في العمل والمعاملة الحسنة مع الموظفين لما لذلك من طريق للنجاح والتآلف بين الموظفين.

وقال محمد المعلّم، نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية الإمارات: "نشكر سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون على هذه المبادرة الطيبة. إن نشر ثقافة الإحسان بين موظفي موانئ دبي العالمية يتماشى مع أهداف شركتنا التي تضع الإنسان والمجتمع في محور الاهتمام، ونتمنى أن يكون موظفو موانئ دبي العالمية قد استفادوا من هذه المحاضرة القيّمة لفضيلة الشيخ محمد عيادة الكبيسي".

يذكر ان مبادرة الأجر تواصل إقامة الدروس اليومية في مساجد إمارة دبي بعد صلاة العصر مباشرة، بمعدل مسجدين يومياً أحدهما في ديرة والآخر في بردبي، بالإضافة إلى مواصلة استقبال المشاركات في سؤال مسابقة الأجر الالكترونية وحتى يوم الخميس 1 أغسطس 2013.

وسؤال الأسبوع الثالث هو: "أحسن نبي الله موسى عليه السلام إلى ابنتَي رجل صالح، وجزاه الله عن إحسانه إحساناً في الدنيا والآخرة، فما هي الآية التي تدل على إحسانه إلى البنتين؟ وماهو اسم الرجل الصالح؟"