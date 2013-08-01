«برنامج زايد» يطلع على تجربة «محمد بن راشد للإسكان»

استقبلت إدارة الإشراف الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ، وفدا من برنامج الشيخ زايد للإسكان في مقرها الجديد بمنطقة أم رمول، اطلع من خلالها الوفد على عدد من آليات سير العمل المعمول بها في إدارة الاشراف الهندسي وتحديدا في قسم الرقابة الهندسية، في إطار حرصها على تبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات في مجال الهندسة وخدمة المتعاملين.

كان في استقبال الوفد من جانب المؤسسة المهندس عبدالله الشحي مدير إدارة الإشراف الهندسي، والمهندس منصور سلطان رئيس قسم الرقابة الهندسية بالمؤسسة، والمهندس سعود العبدولي مهندس إشراف صيانة وإضافات، ومن جانب الوفد الزائر احمد العوضي رئيس قسم تنفيذ المشاريع، المهندس أحمد الزرعوني رئيس قسم المتابعة والدفعات وناصر العوضي مهندس تنفيذ مشاريع.

زيارة

وقال الشحي إن هذه الزيارة جزء من الاتفاقية المشتركة الموقعة بين المؤسسة والبرنامج حول الاطلاع على افضل التجارب وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون واستطلاع المبادرات التطويرية التى تخدم المواطن في توفير البيئة والمسكن المناسب اجتماعيا وصحيا، مؤكدا على أهميتها في نشر الخبرات والتجارب والارتقاء في مجال الخدمات الإسكانية، وحرص المؤسسة على نقل خبراتها للغير، الأمر الذي يعزز من أداء الجهات العاملة في الدولة بما يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول والأخير.

وأوضح الشحي أن المؤسسة منذ تأسيسها تولي خدمة المتعاملين أهمية خاصة، الأمر الذي تعكسه كافة الجهود الحثيثة التي تبذلها في سبيل اللحاق بركب الحكومة الذكية، تثمينا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق سموه لمبادرة "الحكومة الذكية" مرحلة ما بعد الحكومة الإلكترونية- التي سوف تسهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية من حيث الخدمات المقدمة للمتعاملين وتوفيرها على مدى أربع وعشرين ساعة وسبعة أيام في الأسبوع، والتي من أبرزها الخدمات الهندسية، مما يتيح لهم تقديم طلباتهم للحكومة حيثما كانوا ومن دون انتظار الى جانب متابعة سير إجراءات المعاملات دونما الحاجة للتردد على مراكز الخدمات.

آلية العمل

ومن جانبه قدم سلطان للوفد الزائر شرحا وافيا حول آلية عمل سير قسم الرقابة الهندسية في متابعة مشاريع قروض البناء الذي قطع شوطا كبيرا في تحويل أغلب معاملاته للنظام الالكتروني ضمن المرحلة الأولى، بحيث يتمكن العميل من متابعة جميع مشاريع قروض البناء الخاصة به إلكترونيا على مدار 24 ساعة، وذلك عبر برنامج متطور، وخاص في متابعة دفعات القروض الذي يتسم بالمرونة.

آلية

كما تطرق المهندس منصور إلى شرح المرحلة الثانية، وهي آلية تقديم دفعات قروض البناء عن طريق الهواتف الذكية والخطوات التي بدأت المؤسسة في اتخاذها بالخصوص، إضافة إلى الأمور الفنية والإدارية الأخرى في القسم مستعرضا كذلك كيفية تقييم المشروع فنياً، وآلية تقسيم المشاريع جغرافياً على المهندسين عن طريق برنامج خاص بالقسم، وكيفية استخدام أجهزة الملاحة لتحديد تلك المناطق بما يضمن سهولة وصول المهندسين المختصين إليها دون عناء يذكر، إضافة إلى كيفية التعامل مع الأوامر التغييرية لمشاريع قروض البناء، ومؤشرات أداء القسم التي وصلت إلى معدلات بين 95% و 100% بفضل تبسيط الإجراءات واستخدام البرامج الحديثة.

وسلط العوضي رئيس قسم تنفيذ المشاريع في برنامج الشيخ زايد للإسكان الضوء على المنهجية المعتمدة في البرنامج والمتعلقة بمجال الهندسة وخدمة المتعاملين، وأوجه التعاون المشترك في هذا المجال مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، معتبرا ان تميز الأداء المؤسسي يعتمد على التخطيط الناجح، والمنهجية الواضحة في وضع الخطط والتنفيذ.