عبد الله بن زايد يوقع اتفاقيات تعاون مع نظيريه الأفغاني والجيبوتي

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في مكتبه بديوان عام الوزارة أمس، الدكتور زلمي رسول وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الراهنة فى المنطقة، خاصة في أفغانستان.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد عمق العلاقات مع أفغانستان، والتزام الإمارات الثابت والراسخ نحو دعم الأمن والاستقرار، وتقديم المساعدة للحكومة الأفغانية في المجالات كافة، سواء على الصعيد الثنائي أو من خلال التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين.

وأشار سموه إلى حرص واهتمام دولة الإمارات وأفغانستان بتعزيز وتطوير هذه العلاقات، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين، وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية الأفغاني، الدور الذي تقوم به دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم أوجه الدعم المختلفة لأفغانستان حكومة وشعباً، وإسهامات الإمارات في تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتقديم الدعم التنموي في جميع أشكاله، مؤكداً أن دور الإمارات الإنساني والتنموي يحظى بكل تقدير من قبل المسؤولين والشعب الأفغاني.

وقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الأفغاني، في ختام اللقاء، بالتوقيع على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أفغانستان الإسلامية، واتفاقية التعاون الأمني بين البلدين. كما استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بعد ذلك، محمود علي يوسف وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الإمارات وجيبوتي في المجالات كافة، واستعراض القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، إضافة إلى القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك. وقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية جيبوتي، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جيبوتي، إيماناً من البلدين بدعم الروابط القائمة بينهما وشعبيهما، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، كما تم التوقيع على اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما.