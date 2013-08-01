المجلس الوزاري للخدمات يوافق على دليل الإجراءات المالية الموحد

وافق المجلس الوزاري للخدمات، خلال اجتماعه الذي عقد مساء أمس بقصر الرئاسة، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للخدمات، على «دليل الإجراءات المالية الموحّد للحكومة الاتحادية» المقدم من وزارة المالية.ويهدف الدليل إلى إيجاد إجراءات مالية موحدة لجميع العمليات المالية في الحكومة الاتحادية، مستندة إلى التشريعات المالية السارية، وضمان حماية الأموال العامة من المخاطر.

ويتضمن الدليل آلية وضع السياسات والخطط اللازمة لإعداد تقديرات المصروفات والإيرادات السنوية، وعملية جمع وتصنيف المعلومات المالية في ضوء السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية، وتوضيحا لجميع الإجراءات الواجب اتباعها لكل عملية مالية في الحكومة الاتحادية.جدير بالذكر أن الدليل تم اعداده وفقا لأفضل وأحدث الأنظمة المالية الحكومية العالمية، وبما يتوافق مع نظام الإحصاءات المالية الحكومية، ومعايير نظام معلومات الإدارة المالية.

واطلع المجلس على مشروع الخارطة الاستثمارية لدولة الإمارات العربية المتحدة المقدم من وزارة الاقتصاد، الذي يهدف إلى تحقيق «اقتصاد معرفي تنافسي»، يزيد من جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية، وينمي الصادرات الوطنية، ويضع دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة العالم للاستثمار من خلال جذب الاستثمارات الخارجية لكل إمارة، طبقا لحاجات خططها التنموية والاستثمارية، وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين حول العالم وجهات الاتصال لخدمة المستثمر وتوضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة للبدء في الاستثمار بالدولة، والترويج للاستثمار في الدولة بوسائل ذات طابع عالمي، وتعزيز تنافسية الدولة.

تداول المواد البترولية

ووافق المجلس كذلك على البدء في إعداد مشروع «قانون اتحادي بشأن تنظيم تداول المواد البترولية»، المقدم من وزارة الطاقة، لتنظيم تداول المواد البترولية في الدولة، والذي سيحدد الشروط الفنية اللازمة لنقل المواد البترولية وتخزينها وفق أعلى معاير السلامة والأمان، وآليات إصدار التراخيص للمنشآت العاملة في مجال بيع المواد البترولية ونقلها وتخزينها.

كما اطلع على التوصيات المقدمة من المجلس الوطني الاتحادي بشأن «سلامة الغذاء»، وأسعار أعلاف الثروة الحيوانية.واطّلع المجلس كذلك على تقرير «ديوان المحاسبة» بشأن الحسابات الختامية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، والتقرير النهائي عن نتائج التدقيق في الحسابات الختامية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، والتقرير النهائي عن نتائج التدقيق في الحسابات الختامية لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

واستعرض المجلس عددا من الموضوعات الأخرى المعروضة على جدول أعماله، واتّخذ القرارات المناسبة بشأنها.