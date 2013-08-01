سلطان القاسمي يقر 150 منحة دراسية في جامعة الشارقة

قرر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة منح 150 منحة للدراسة في جامعة الشارقة، منها 45 منحة للطلاب والطالبات ابناء المواطنات من امارة الشارقة.أعلن ذلك الدكتور عمرو عبد الحميد مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة للتعليم العالي، خلال مداخلة له لبرنامج «الخط المباشر»، الذي يبث على اذاعة وقناة دولة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة، مع الإعلامي محمد خلف.

وقال الدكتور عمرو عبد الحميد: لقد استقبلنا اعداداً كبيرة من المتقدمين للحصول على المنحة، وأغلق الباب منذ 10 ايام، وتم رفع الكشوفات الى صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث حرص سموه على النظر في خصائص كل طلب، مع العلم بأنه سيتم الإعلام عن الأسماء في الأسبوع المقبل.كما استجاب صاحب السمو حاكم الشارقة لأمنية الطالبة الكفيفة اماني ابراهيم حسن من رأس الخيمة، والتي طلبت ان تدرس ادارة الأعمال في جامعة الشارقة، فقد منحها صاحب السمو حاكم الشارقة منحة كاملة، شاملة الإقامة في الجامعة، وصرف راتب شهري لها.

بالإضافة الى أن صاحب السمو حاكم الشارقة وافق على أن ترافقها احدى الطالبات اللواتي سيدرسن الماجستير في ادارة الأعمال، وايضا ستحصل على راتب شهري، ومنحة كاملة، وتسكن مع اماني في السكن.ووجه الدكتور عمرو عبد الحميد حديثه الى كل من يرغبون في الحصول على منح الماجستير في جامعة الشارقة، بأن عليهم ان يتقدموا الى كلية الدراسات العليا بالجامعة والقبول في البرنامج الدراسي، والتقدم الى الإدارة المالية لتقديم كافة الأوراق الثبوتية، مثل خلاصة القيد وغيرها من الأوراق، مع العلم انه تم تحديد اليوم اول اغسطس لبدء تلقي الطلبات، وحتى نهاية اغسطس الجاري، وسيتم الإعلان عن اسماء المستفيدين من المنح في الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل.

ومن ناحية اخرى اعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة اسماء الطلاب الذين حصلوا على منح دراسية، من خلال الهيئة، للعام الدراسي الجديد 2013 ــ 2014.

وقالت خولة بن هدة مسؤولة شعبة المنح الدراسية في هيئة كهرباء ومياه الشارقة: انه تم منح 564 منحة الى جامعة الشارقة و78 منحة الى الجامعة الأميركية بالشارقة، حيث تمت مراعاة المعايير التي وضعتها الهيئة في اختيار الطلاب المستفيدين من هذه المنح.

واضافت بن هدة: ان المنح تم توزيعها على قسمين، قسم حصل على 50% وقسم آخر حصل على منحة كاملة 100%، وذلك طبقا للمعايير، ومنها دخل رب الأسرة ونوع المدرسة الثانوية التي كان فيها الطالب، سواء مدرسة حكومية ام خاصة.