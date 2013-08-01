حاكما عجمان والفجيرة يواصلان استقبال المهنئين برمضان

واصل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.فقد استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قصر الزاهر الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، العميد محمد عبد الله علوان مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وضباط وضباط صف وأفراد الإدارة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.وصافح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، المهنئين الذين باركوا لسموه حلول شهر المغفرة والرحمة، متمنين لسموه موفور الصحة والعافية، ولقيادتنا الرشيدة ولشعب الإمارات الوفي دوام العزة والتقدم.وواصل صاحب السمو حاكم عجمان استقبال جموع المهنئين من الشيوخ ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، وكبار رجالات الدولة وأعيان ووجهاء القبائل، والمواطنين والمقيمين الذين توافدوا للسلام على سموه، وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.وتبادل سموه والحضور الأحاديث حول فضائل وفوائد شهر رمضان الكريم.

وأعرب جموع المهنئين عن صادق مشاعرهم وتهانيهم لسموه بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين.. داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات بالرقي والتقدم والازدهار.

الفجيرة

كما تقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الليلة الماضية بقصر سموه بالرميله، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل، من معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة.كما تقبل سموه التهاني من كبار المسؤولين والمواطنين والمقيمين الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والسعادة.