حاكم عجمان يتبرع بوحدة أسنان لجمعية الإحسان الخيرية

أعرب الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الاحسان الخيرية عن شكره لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وذلك لدعم سموه المتواصل للجمعية في مشاريعها الخيرية كافة والتي توجه سموه بالتبرع بوحدة أسنان للمجمع الطبي التابع للجمعية والتي ستكون رافدا مهما في عمل المجمع لعلاج المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وقال الشيخ محمد النعيمي إن هذا الدعم والتبرع من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي يأتي في "يوم زايد للعمل الانساني" الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليوافق يوم 19 رمضان تخليدا لذكرى وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف الشيخ محمد النعيمي إن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي يمثل منارة للخير تعودنا عليها دائما في الجمعية وكان له الأثر الكبير في نجاح عمل الجمعية على مدار العشرين عاما الماضية مما ساهم في تطوير أداء الجمعية في رعاية الأسر المحتاجة والمتعففة التي تكفلها والتي يزيد عددها على الـ5 آلاف أسرة في أنحاء الدولة كافة وتوفر لهم الجمعية الرعاية المالية والعينية والطبية.

وقال الدكتور حقي إسماعيل المدير التنفيذي لمجمع الاحسان الطبي إن التبرع السخي من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي يمثل استكمالا لاحتياجات المجمع الطبي من الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تجعله قادرا على أن يؤدي عمله بكفاءة عالية لخدمة المستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة فيه.

وأشار الدكتور حقي اسماعيل إلى أن هذه الوحدة لعلاج الاسنان سيستفيد منها أكثر من 200 مريض شهريا تكفلهم الجمعية من الفقراء وذوي الدخل المحدود مما يقلل عليهم أعباء علاج الاسنان المرتفع الثمن والذي لا يستطيع تأمينه غالبية المرضى الفقراء.