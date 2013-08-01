مراكز المحافظات

نشكر جهودكم القيمه وتفانيكم في العمل وحرصكم الشديد على مباشرة الحوادث وإنقاذ الأرواح بفضل الله ثم بتفانيكم ولكن عدد من المحافظات والقرى وبعض الطرق السريعة في منطقة المدينة المنورة تشكو من غياب مراكز للهلال الأحمر مما يتسبب في مآس وفقدان أرواح وتفاقم إصابات خاصة في حوادث المرور لذا وجب عليكم أن تسارعوا لإنشاء مراكز للقرى التابعة لهذه المحافظات أيضا ومع التوسع العمراني الذي تشهده منطقة المدينة المنورة بات من الضروري جدا أن تتوسعوا في إقامة مراكز جديدة وزيادة كوادركم من أجل السيطرة على كل حادث لاسمح الله أو حالات مرضية تستوجب سرعة التدخل فمتى نرى ذلك.خالد الجابري