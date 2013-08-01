إطلاق وحدة العمل التطوعي بجامعة طيبة

عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

وقعت جامعة طيبة مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيرية لإنشاء وحدة عمل تطوعي تنظم وتشرف على العمل التطوعي في الجامعة، وتكون حلقة وصل مع الجهات الخيرية والمؤسسات المدنية ودعمها بالمتطوعين.ويمثل جامعة طيبة في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم كرسي الأمير ماجد بن عبدالعزيز – رحمه الله – للعمل التطوعي بالجامعة وعمادة شؤون الطلاب، فيما يمثل مؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيرية مؤسسة غدن للاستشارات التي ستتابع مع ممثلي جامعة طيبة إنشاء الوحدة والتدريب على برامج العمل التطوعي.وأكد مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان عبدالله المزروع أن المذكرة تمثل شراكة حقيقية بين الجامعة ومؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيرية لخدمة العمل التطوعي في منطقة المدينة المنورة خصوصا والوطن الغالي عموما.وأوضح معاليه أن هذه المذكرة تأتي ضمن سعي الجامعة لتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع من خلال الأعمال التطوعية، التي يقدمها منسوبو الجامعة طلبة وموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة تساهم في تقديم العديد من البرامج التطوعية التي يشارك فيها مجموعة كبيرة من الطلاب والطالبات بإشراف مباشر من عمادة شؤون الطلاب وتكامل مع كرسي الأمير ماجد بن عبدالعزيز للعمل التطوعي بالجامعة.