%100 نسبة الإشغال في الفنادق

عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

شهدت العديد من الفنادق بالمدينة المنورة ارتفاعا في نسبة الإشغال اعتبارا من بداية العشر الأواخر من رمضان حيث وصلت إلى 100 % فيما شهدت ارتفاعا في العشر الوسطى وصل إلى 70 %.وأشار محمد الرحيلي أحد العاملين في مجال حجوزات الفنادق إلى أن نسب إشغال الفنادق المطلة على الحرم بلغت إلى 100 % منذ بداية شهر رمضان الكريم بينما بقيت النسبة في بقية الفنادق تزيد عن 70 %.وأوضح عبدالغني الأنصاري رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية أن اجتماعا طارئا دعت إليه اللجنة السياحية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة مؤخرا ملاك ومديري الفنادق والدور السكنية حيث تم مناقشة أسباب الانخفاض في نسبة إشغال الفنادق لهذا العام بنسبة تصل إلى 70 % حيث شهدت العديد من الفنادق في العشرة الأيام الأولى من رمضان انخفاضا كبيرا في نسبة الإشغال وصل إلى 30 % الأمر الذي أثرت فيه على الحركة الاقتصادية بالمدينة المنورة سلبا وتم وضع عددا من الحلول والخطط لضمان تلافي حصول ذلك مستقبلا.وأجمع عدد من مديري الحجوزات في الفنادق أن التحسن التدريجي في نسب الإشغال ابتدا من منتصف رمضان ووصل إلى ذروته في العشر الأواخر.وأشار ناصر الجهني «موظف استقبال في أحد الفنادق» إلى أنه بالرغم من هذا التحسن إلا أن شهر رمضان لهذا العام يبقى الأقل في نسب الإشغال بشكل لم تشهده المدينة المنورة منذ عدة أعوام وأن العديد من الفنادق سجلت خسائر كبيرة فيها.