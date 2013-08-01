الاختناقات الليلية تجبر الأهالي على التسوق نهارا

عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

دفعت الاختناقات المرورية التي تشهدها شوارع المدينة المنورة ليلا، في العشر الأواخر ومع اقتراب عيد الفطر، الأهالي إلى الخروج للتسوق نهارا، توفيرا للجهد والوقت، والابتعاد عن إرباك حركة السير، التي تستنفد منهم وقتا طويلا، فضلا عن الحوادث والصدامات التي تقع باستمرار.وبين راكان الجهني أنه يفضل التسوق في رمضان نهارا لأن ساعات العمل في الليل قصيرة، ولا تكفي، إذ يبدأ التسوق من بعد صلاة العشاء ولا تزيد على خمس ساعات، تبدد الاختناقات المرورية جزء كبير منها، فضلا عن الازدحام في الأسواق. وبين أن التسوق في النهار مريح، إذ لا يوجد عدد كبير من المتسوقين، ما يمكنهم من اختيار سلعهم بحرية ودون مضايقات والعودة إلى المنازل، بدلا من الانتظار في طوابير طويلة أمام المحاسب ليلا.إلى ذلك، أفاد عادل المطيري أنه يفضل التسوق صباحا، هربا من الازدحام الشديد في الشوارع ليلا، موضحا أن الشوراع في نهار رمضان تكون خالية مما يسهل عملية الوصول إلى أي موقع نريد وفي الوقت المحدد، كما أن التنقل بين الأسواق يكون في وقت قصير.وذكر أن الازدحام يزيد في العشر الأواخر ويتواصل إلى ساعات الفجر الأولى، مبينا أن العديد من المتاجر تضطر لفتح محلاتها على مدار الساعة لمضاعفة أرباحها، موضحا أن فترة ما بعد صلاة الظهر تبقى هي الأنسب حيث يقل عدد المتسوقين لارتفاع درجات الحرارة. بدوره، قال سالم الأحمدي إن كثيرا من الناس لا يسعهم الوقت للتسوق وشراء حاجيات العيد ليلا، للاختناقات المرورية وازدحام الأسواق، لذا يفضلون التسوق نهارا، مشيرا إلى أن الحركة الشرائية تزداد في كافة الأسواق خلال شهر رمضان، على الرغم من الارتفاع المتواصل للأسعار.في حين، أرجع عبدالحكيم الوصابي عامل في متجر للملابس الجاهزة الارتفاع في الأسعار إلى رغبتهم في تعويض الخمول الذي يشهدونه غالبية وقت العام، وتوفير إيجار المحل ورواتب العاملين، مشيرا إلى أنهم يضطرون لمضاعفة ساعات العمل في نهار رمضان لمواكبة زيادة اعداد المتسوقين في العشر الأواخر من رمضان.بينما أوضح عبدالرحمن محمد صاحب أحد المحال أنه يفتح محله بعد صلاة الفجر إلى الساعة 9 صباحا كون الجو مناسبا، ودرجات الحرارة منخفضة، ما يغري الأهالي بالخروج للتسوق بحرية ودون اي منغصات، فضلا عن أن الطرق خالية من الازدحام، مبينا أن بعض المتاجر تعمل من بعد صلاة الظهر إلى الساعة الخامسة عصرا بحسب ما لديها من عمالة.جولات مستمرةذكر مدير فرع وزارة التجارة في المدينة المنورة خالد قمقمجي أن هناك فرقا تنفذ جولات مستمرة على الأسواق في رمضان، لمراقبة عملية البيع وضبط الأسعار، لافتا إلى أن العديد من المتاجر تفضل فتح أبوابها على مدار الساعة في رمضان، مرجعا تسوق بعض الأهالي في نهار رمضان تجنبا للازدحام الذي تشتد وطأته ليلا.