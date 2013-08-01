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ميــــــاه مجهولة تغرق «الحنان» بينبع

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ميــــــاه مجهولة تغرق «الحنان» بينبع ميــــــاه مجهولة تغرق «الحنان» بينبع

 أحمد الأنصاري (ينبع)

فوجئ مرتادو شارع عمر بن عبدالعزيز المعروف بشارع الحنان التجاري بينبع أمس الأول كميات كبيرة من المياه تنهمر من أحد المجمعات السكنية من أول الشارع إلى آخره بمسافة تجاوزت 700م تبعث منها روائح كريهة وقد أعاقت هذه المياه السيدات من عبور الشارع إلى الجهة الأخرى خاصة عند رفع عباءتهم وأن تظهر أجزاء من أقدامهم ما جعلهم يتسوقون في جهة واحدة فقط مع العلم أن هذا الشارع به محلات على الجهتين وخلال هذه الفترة تكثر الحركة الشرائية استعداد للعيد خاصة من النساء.وتقدم عدد من المواطنين ببلاغ إلى عدد من الجهات المياه والبلدية ليتضح لاحقا أن تسرب من أحد المجمعات السكنية بنفس الشارع وتم تدارك الوضع من صاحب المجمعة السكني وقيامه بسحب المياه من الخزان الإرضي رغم أنه أوكل هذه المهمة إلى أحد الشركات المتخصصة بهذا العمل كونه غير متواجد بشكل مستمر بالموقع.وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن هناك لجنة مكونة من عدد من الإدارات من البلدية وفرع المياه وعلى رأسها مدير الخدمات بمحافظة ينبع قامت بوضع عدد من الحلول والتوصيات سيبدأ تطبيقها بعد العيد مباشرة.

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