الكثبان الرملية تغطي شرايين رنية

فايز السبيعي (رنية)
غطت الكثبان الرملية بعض الشوارع بمحافظة رنية وذلك بسبب موجة الرياح المثيرة للأتربة التي تشهدها رنية خلال هذه الأيام حيث غطت الرمال طرقا رئيسية وسط المحافظة وطرقا خارجية كطريق مركز الأملح غرب رنية ليتساءل الأهالي عن دور الجهة المسؤوله عن إزالة هذه الرمال التي أغلقت الطرق مما قد ينتج عنها حوادث لا سمح الله.من جانبة أوضح لـ«عكاظ» راجس الخضاري الخبير والمتابع لأحوال الطقس أن موجة الغبار التي تشهدها رنية نتيجة لوجود منخفض في الربع الخالي تنشط منه الرياح الشمالية التي تشهدها رنية هذه الايام وتكون مستمرة.ومن جهته حذر مصدر طبي بطوارئ مستشفى رنية المواطنين والمقيمين عدم الخروج والتعرض لموجة الغبار وخصوصاً المصابين بمرض الربو والحساسية ونصح بارتداء الكمام الطبي أثناء الخروج من المنزل.