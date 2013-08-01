أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الكثبان الرملية تغطي شرايين رنية

Google+ Print
الكثبان الرملية تغطي شرايين رنية الكثبان الرملية تغطي شرايين رنية

 فايز السبيعي (رنية)

غطت الكثبان الرملية بعض الشوارع بمحافظة رنية وذلك بسبب موجة الرياح المثيرة للأتربة التي تشهدها رنية خلال هذه الأيام حيث غطت الرمال طرقا رئيسية وسط المحافظة وطرقا خارجية كطريق مركز الأملح غرب رنية ليتساءل الأهالي عن دور الجهة المسؤوله عن إزالة هذه الرمال التي أغلقت الطرق مما قد ينتج عنها لا سمح الله.من جانبة أوضح لـ«عكاظ» راجس الخضاري الخبير والمتابع لأحوال الطقس أن موجة الغبار التي تشهدها رنية نتيجة لوجود منخفض في الربع الخالي تنشط منه الرياح الشمالية التي تشهدها رنية هذه الايام وتكون مستمرة.ومن جهته حذر مصدر طبي بطوارئ مستشفى رنية المواطنين والمقيمين عدم الخروج والتعرض لموجة الغبار وخصوصاً المصابين بمرض الربو والحساسية ونصح بارتداء الكمام الطبي أثناء الخروج من المنزل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية