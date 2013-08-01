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هيئة الخرمة تكثف دورياتها في العشر الأواخر

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هيئة الخرمة تكثف دورياتها في العشر الأواخر هيئة الخرمة تكثف دورياتها في العشر الأواخر

 محمد علي السبيعي (الخرمة)

تكثف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخرمة جهودها خلال العشر الأواخر من رمضان من خلال عمل دورياتها الميدانية، حيث يتم تكثيف الدوريات في الأماكن العامة من المجمعات التجارية والأسواق التجارية خصوصا في الفتره المسائية الى وقت إغلاق الاسواق، وأوضح مصدر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخرمة بأن هناك جولات تتم وفق خطط تم اعدادها مسبقاً من خلال قيام الفرق الراجلة والفرق الدورية التي تقوم بعمل جولات على كافة الاسواق والمجمعات مبيناً بأن النصح والإرشاد والتوجيه والكلمة الطيبة هي ديدن الهيئة عند ضبطها لبعض الشباب المخالفين ومنع حدوث أية مخالفات شرعية بالاضافة الى القيام بنصح الشباب المرتادين للأسواق، وشكر المصدر تعاون مرور الخرمة بالاتفاق مع البلدية في الإسهام بتخفيف ازدحام الطرق المحيطة من خلال إغلاقها بالحواجز الاسمنتية لتفادي ازدحام السيارات وتنظيم حركة السير.

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