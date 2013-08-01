انقطاع التيار يجبر سكان «العرج» على النوم في السيارات

عقاب الشيباني (الطائف)

اضطر عدد كبير من أهالي حي العرج والأحياء المجاورة له في الطائف للخروج من منازلهم للشقق المفروشة بينما لجأ البعض الآخر للنوم في سياراتهم هربا من حرارة الطقس وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي لمدة أربع ساعات على التوالي من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف مما تسبب في خسائر مادية ومعنوية لهم، وأجمع أهالي الحي أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في مشاكل عديدة منها تعطل المكيفات والثلاجات التي توجد بها المواد الغذائية لشهر رمضان، مؤكدين أن غالبية هذه المواد قد فسدت.وبين أهالي الحي «هذا الانقطاع جعلنا نعيش طيلة أربع ساعات وسط حرارة الطقس بالإضافة لكبار السن الذين تضرروا كثيرا من هذا الانقطاع».وتابع الأهالي «اتصلنا عدة مرات بشركة الكهرباء وجاءنا الرد أن المهندسين يعملون على إصلاح العطل وبعد انتظار دام لعدة ساعات جاء فنيو الكهرباء يسألون عن موقع العطل».ودعا الأهالي أن تعوضهم شركة الكهرباء جراء الخسائر التي لحقت بهم مشيرين إلى أن هذا الانقطاع هو السابع من نوعه في الحي في أقل من شهر مؤكدين بأنهم سوف يرفعون شكوى رسميه لوزارة الكهرباء حتى لا يتكرر الخطأ مرة أخرى، بالإضافة الى معاقبة المتسببين في ذلك.من جانبه أوضح المهندس هشام حلواني مدير شركة الكهرباء بالطائف لـ(عكاظ) أن انقطاع التيار الكهربائي لمدة أربع ساعات هو بمثابة فصل مبرمج وذلك تعديل للشبكة.