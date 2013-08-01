تغريم 200 محل مخالف لا شتراطات الصحة في المصيف

محمد سعيد الزهراني ، عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

أغلقت أمانة محافظة الطائف أكثر من 200 محل تجاري فيما قامت بإنذار وفرض غرامات مالية على عدد من المطاعم والمخابز والمطابخ ومحلات ذات أنشطة مختلفة في عدد من الأحياء، بعد أن ضبطت مخالفات متنوعة وعدم التزام بالاشتراطات الصحية وقواعد النظافة العامة، وشملت المخالفات المضبوطة خلال جولات الحملات التصحيحية مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وسوء حفظ للمواد الغذائية، بالإضافة إلى ملاحظات على نظافة المرفق والأواني المستخدمة في عمليةالطهي، وتمت مصادرة كميات كبيرة من الأغذية الملوثة والفاسدة، وإنذار أصحاب عدد من المحلات المخالفة بسرعة تلافي المخالفات ومعالجتها خلال مهلة محدودة، وسيتم إغلاق المحلات التي لم يتجاوب أصحابها.. وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية على منافذ بيع المواد الغذائية بكافة المواقع داخل المدينة وخارجها دون استثناء مع التركيز على المطاعم والبوفيهات والمطابخ والمخابز ومحلات التموينات الغذائية من خلال فرق رقابية تغطي أنحاء المدينة، بمتابعة من أمين الطائف المهندس محمد عبدالرحمن المخرج الذي شدد على تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، بما يضمن سلامة الأغذية من أي مؤثرات سلبية على الصحة، وأيضا سلامة بيئة العمل وخلو العاملين فيها من الأمراض المعدية مع التركيز على سلامة الإجراءات الصحية الواجب اتباعها داخل المطاعم من حيث النظافة العامة ونظافة خطوط الإنتاج والسلامة الصحية للعاملين بها وخلوهم من الأمراض .. وأوقفت الفرق الرقابية عددا من البائعين الجائلين غير السعوديين المخالفين لأنظمة البيع مع تحريز البضائع والسلع والمنتجات المعروضة، وتطبيق الأنظمة بحقهم مع أخذ التعهدات عليهم بعدم معاودة مزاولة النشاط.. وشملت الجولات الرقابية محلات بيع اللحوم والمأكولات السريعة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وعدم حفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والدواجن والأسماك مع الأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة طبقاً لما تنص عليه مواد اللائحة الخاصة بحفظ وتخزين الأطعمة في محلات الوجبات السريعة، وأيضاً التأكد من سلامة الألوان والمحسنات ومكسبات الطعم وعدم تأثيرها على الأغذية المعدة.من جهة اخرى أطاحت الحملة المشكلة من مركز شرطة السر وبلدية جنوب الطائف بعدد من المخالفين وذلك خلال الجولة التي نفذتها لعدد من المطاعم والمحلات التجارية في مركز السر جنوبي الطائف، وأوقفت الحملة عددا من البائعين الجائلين غير السعوديين المخالفين لأنظمة البيع ورصد عدد كبير من المخالفات في المطاعم والبوفيهات تمثلت في غياب النظافة وعدم تقيد العديد من العمالة بالاشتراطات الصحية، وشملت الجولة 18 محلا تجاريا و16مطعما وبوفيه ومحلات بيع الرقاق والمعجنات، حيث تمت مصادرة البضائع والسلع والمنتجات المخالفة التي تهدد صحة المواطنين، وتطبيق الأنظمة بحقهم مع أخذ التعهدات عليهم، وشملت الجولات الرقابية محلات بيع اللحوم والمطاعم والمأكولات السريعة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وعدم حفظ الأغذية الطازجة مع الأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة طبقاً لما تنص عليه مواد اللائحة الخاصة بحفظ وتخزين الأطعمة في محلات الوجبات السريعة، وتأتي تلك الحملات أثناء الجولات الميدانية المتكررة التي ينفذها قسم صحة البيئة ببلدية جنوب الطائف وذلك بالتعاون مع مخفر شرطة السر لمراقبة المحلات التجارية والمطاعم.حيث كشف مصدر مسؤول لـ(عكاظ) ان هذه المخالفات سيتم تطبيق العقوبات حيالها وستتم متابعتها في الجولات القادمة للتأكد من تفاديها وعدم العودة لها مؤخرا.