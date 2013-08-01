100 شاب يتسابقون لإرشاد التائهين إلكترونيا

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

يتسابق 100 شاب مكي في إرشاد التائهين من زوار بيت الله الحرام والمعتمرين في المنطقة المركزية، إلى مقر سكنهم بالتنسيق مع وزارة الحج والجهات المختصة.وأوضح مدير برنامج شباب مكة في خدمتك خالد بن عبدالله الوافي لـ«عكاظ» أن الشباب تم تدريبهم على آلية البحث الإلكتروني لمساكن الحجاج والمعتمرين ليسهل عليهم توصيل التائه بأقرب مسافة وأقصر زمن حرصاً من البرنامج لتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن من خلال أحدث نظام إلكتروني تمت تسميته بـ«أرشد»، وهو عبارة عن أجهزة آيباد محمولة بشرائح بيانات يتيح للشباب العاملين في النشاط البحث عن أماكن ومساكن المعتمرين والزوار التائهين خلال شهر رمضان المبارك وسهولة الوصول إلى الموقع المطلوب. وأشار الوافي إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الأخوة الإيمانية في نفوس الشباب، وإعادة تاريخ الوفادة المكية كما كان عليه أهل مكة منذ القدم، مبينا أن البرنامج استقبل عددا كبيرا من شباب مكة للمشاركة لهذا الموسم، حيث تم اختيارهم بعد خوضهم للمقابلات الشخصية وتم تدريبهم بثقافة التعظيم وفنون التعامل مع الآخرين وقد قدم البرنامج أكثر من 40 حقيبة تدريبية في مختلف التخصصات والمجالات التطوعية.