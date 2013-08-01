موظفو رئاسة الحرمين يخففون آلام منومي المستشفيات

خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

بناء على توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، زار عدد من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يتقدمهم مدير العلاقات العامة والإعلام أحمد بن محمد المنصوري، ومدير وحدة الخدمة الاجتماعية بالرئاسة الدكتور مسفر بن عامر عسيري، المرضى المنومين بمستشفى النور التخصصي ومدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، وذلك انطلاقا من عناية الإسلام بالمريض وجعل عيادته حقا من حقوقه على إخوانه المسلمين وفق ما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحث على زيارة المريض، حيث تم خلال الزيارة نقل تحيات وسلام الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن السديس وتمنيانه بالشفاء العاجل للمرضى المنومين وتقديم هدايا عينية من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.وعبر المرضى عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية والبادرة الكريمة والشكر الجزيل للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.وفي نهاية الزيارة قدم وفد الرئاسة شكره وتقديره لمدير مستشفى النور التخصصي الدكتور عبدالسلام نور ولي، وللمدير التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور ياسين ملاوي، ولجميع المسؤولين الذين قدموا كافة التسهيلات لإنجاز هذه الزيارة.