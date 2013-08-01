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50 شابا يتنافسون لتفعيل برامج السقاية في ساحات الحرم

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50 شابا يتنافسون لتفعيل برامج السقاية في ساحات الحرم 50 شابا يتنافسون لتفعيل برامج السقاية في ساحات الحرم

 أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

يتسابق 50 شابا على إحياء تقليد السقاية في ساحات الحرم، وذلك بعدما دشنت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية هذا العام ولأول مرة برنامج السقا والذي يهدف إلى تقديم السقيا للمعتمرين والزوار في مواقع متفرقة حول المسجد الحرام والمسجد النبوي خاصة في أوقات الذروة، من خلل حلول متنقلة وسريعة، تغطى مناطق واسعة من طرق الدخول وخروج المصلين والمعتمرين للمسجد الحرام والمسجد النبوي وبدون أن تتسبب في إحداث أي فوضى أو تعمل على إعاقة حركة المشاة، ويتم من خلل البرنامج تقديم سقيا زمزم والماء البارد، وأنواع مختلفة من العصائر، وكذلك تقدم القهوة والشاي لضيوف الرحمن.وأوضح مدير عام جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية منصور عامر العامر أن برنامج السقاية لأول مرة يدشن في الجمعية، وأن البرنامج يهدف الى إحياء رسالة السقاية وتقديم مهنة السقا التاريخية بطريقة عصرية تواكب ما تشهده المدينتان المقدستان من تطوير، وتحقيق الجودة حيث تحتفظ الحافظات بالبرودة أو الحرارة لفترات طويلة نظرا لجودة المواد المصنعة منها، وسهولة الوصول إلى المواقع المختلفة وأماكن حاجة الناس في مختلف الأوقات ومن ذلك سهولة الدخول للحرم والمشي في الممرات والخروج وإمكانية إيقاف التوزيع في أي لحظة والانسحاب من الموقع حال الزحام.وأكد العامر أن الحافظة تحمل على الظهر مما يعني توفير المساحات التي تشغلها عربات نقل الترامس.

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