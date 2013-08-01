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جائزة بمليون ريال لدعم مراكز الأحياء

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جائزة بمليون ريال لدعم مراكز الأحياء جائزة بمليون ريال لدعم مراكز الأحياء

 أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

أطلق رجل الأعمال يوسف عوض الأحمدي جائزة سنوية لدعم مسيرة مراكز الأحياء بمكة المكرمة من خلال برامجها ومناشطها المختلفة، وذلك تحفيزا للعاملين في المراكز لبذل المزيد من المعطيات لتفعيل العمل في مراكز الأحياء. من جانبه، بارك الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة الدكتور يحيى محمد زمزمي الخطوة التي قام بها الأحمدي واصفا إطلاق الجائزة بالمباركة. وقال زمزمي عن الجائزة أنها جاءت لهدف تحفيز العاملين بمراكز الأحياء ودعم البرامج الاجتماعية والتطوعية بمكة المكرمة، مشيرا إلى أن القيام بوضع لائحة تفصيلية تحدد المعايير والمجالات وآلية التقويم التي تخص الجائزة، داعيا المولى عز وجل أن يبارك الأحمدي في ماله وأهله، وأن يجزيه بخير الجزاء نظير مايقدمه لمكة وأهلها.

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