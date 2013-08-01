منع دخول مركبات المعتمرين إلى «المركزية»

عاطف السويهري (مكة المكرمة)

أعلن العقيد محمد اللحيدان قائد المواقف الخارجية لفرز مركبات المعتمرين بمكة، عن بدء تنفيذ خطة العشر الأواخر، حيث تم نشر عدد من الدوريات الأمنية قبل نقاط التفتيش ونقاط الفرز لتوجيه المعتمرين والمركبات إلى مواقف الفرز، وذلك لمنع تسرب المعتمرين والمركبات ودخولها إلى المنطقة المركزية، وتخفيفا للزحام وانسيابية الحركة وتسهيلها داخل المنطقة المركزية.وأشار العقيد اللحيدان، إلى أن من أبرز المهام كذلك تكثيف أعداد القوة المشاركة في فرز المركبات في المواقف الخارجية وتكثيف ساعات العمل، مبينا أن هناك تنسيقا بين إدارة المواقف الخارجية وإدارة أمن الطرق المتمركزة في نقاط التفتيش، مشيرا إلى الدور الفعال والمتميز لإدارة أمن الطرق، في إنجاح الخطط المدروسة الخاصة بشهر رمضان وتوجيه مركبات المعتمرين إلى المواقف الخارجية من أجل تخفيف الزحام داخل المنطقه المركزية.ودعا العقيد اللحيدان، المعتمرين إلى التوجه للمواقف الخارجية المخصصة لتوقيف مركباتهم بها من أجل تخفيف الزحام على المنطقة المركزية، مبينا أن هناك فرقا أمنية موزعة على المواقف الخارجية جميعها، من أجل الحفاظ على مركبات المعتمرين.