«شفاء» تخصص 800 ألف لدعم المرضى الفقراء

إبراهيم خضير (مكة المكرمة)

صرفت الجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة بالعاصمة المقدسة «شفاء» 300 ألف ريال للمرضى الفقراء المنومين بنظام العلاج بالأجر بمستشفيات الحكومية بالعاصمة المقدسة، كما صرفت 300 ألف ريال لدعم أسر المرضى الفقراء بالبلد الحرام، إلى جانب تخصيص 200 ألف لعلاج الحالات الطارئة للمرضى الفقراء بمكة المكرمة. وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية شفاء الدكتور خالد عبدالله طيب أن الجمعية خصصت 800 ألف ريال لدعم المرضى الفقراء وعوائلهم ضمن سعيها لخدمة الفئات الذين تستهدفهم عبر تقديم الخدمات الطبية المختلفة وتقديم الرعاية الصحية المجانية الشاملة للمصابين بالأمراض المزمنة بأعلى جودة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى، مؤكدا أن الجمعية تسعى لإرضاء جميع الشرائح بالخدمة المتميزة وتعمل على تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم، وأضاف: الجمعية تقدم خدماتها لكافة المرضى بدءا بالتثقيف الصحي ومرورا بتشخيص وعلاج المصابين بالسكري وضغط الدم وغيره من الأمراض المزمنة، مشيدا بدعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء في بلد الخير والعطاء، ومرحبا بمساهمة أهل الخير لعلاج المرضى الفقراء. وأشار إلى أن الجمعية تقدم خدماتها الاجتماعية والتأهيلية والتمريضية من خلال برنامج الرعاية المنزلية للمرضى غير القادرين على زيارة المستشفيات وبرنامج الرعاية التأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم. كما تشارك الجمعية بفريق طبي في برنامج إمارة مكة المكرمة لتصحيح أوضاع الجالية البرماوية.