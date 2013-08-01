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مدير مكتب المكافحة: ضبط 176 متسولاً منهم 19 طفلا

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مدير مكتب المكافحة: ضبط 176 متسولاً منهم 19 طفلا مدير مكتب المكافحة: ضبط 176 متسولاً منهم 19 طفلا

 أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

ضبط مكتب مكافحة التسول ومركز استقبال الأطفال المتسولين الأجانب بالعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 153 مجهولا للهوية وسعوديا و3 مقيمين و19 طفلا كانوا يستغلون زوار بيت الله الحرام في عملية التسول.وكشف لـ«عكاظ» مدير مكتب مكافحة التسول ومركز استقبال الأطفال المتسولين الأجانب بالعاصمة المقدسة موسى بن شباب المالكي، عن أن الاطفال المتسولين الأجانب من الجنسين دون سن الثامنة عشرة الذين يمارسون التسول وكذلك المتسولين المتسترين تحت مظلة البيع، يتولى الإشراف عليهم ورعايتهم فريق عمل يضم عددا من الأخصائيين الاجتماعيين والمراقبين الاجتماعيين على مدار الساعة، لتقديم جميع الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة لهم، وذلك حتى يتم إنهاء إجراءاتهم من قبل الجهات الأمنية «الجوازات ولجنة الاستقبال والتحقيق التابعة للشرطة»، اما الكبار ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاما، فيتم التعامل معهم من قبل الجهات الأمنية (الشرطة- الجوازات) مباشرة بعد القبض عليهم من قبل اللجنة المشتركة.واكد المالكي، ان هناك دراسة للمتسول السعودي، مبينا أن المكتب يقوم بدراسة حالات المتسولين السعوديين من الجنسين والذين يقبض عليهم سواء كانوا كباراً أو صغاراً، لدراسة حالاتهم وإجراء البحوث الاجتماعية من قبل الباحثين الاجتماعيين، لمعرفة أوضاعهم وتقديم المساعدة لهم من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى كالضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية ومكتب العمل.

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