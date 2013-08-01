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الحلقة (20) من "طاحون الشر 2": البري يثير فزع نرجس حتى تقبل الزواج منه

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الحلقة (20) من "طاحون الشر 2": البري يثير فزع نرجس حتى تقبل الزواج منه الحلقة (20) من "طاحون الشر 2": البري يثير فزع نرجس حتى تقبل الزواج منه

كتب : شاهيستا شريف الخميس 01-08-2013 02:12

في أحداث الحلقة "العشرين" من مسلسل "طاحون الشر 2" يذهب البري على بيت فخرية، ويضع رأس خروف أمام باب حجرة نرجس ليهددها بأنها إذا لم توافق على الزواج منه سيصبح مصيرها مثل رأس الخروف. يقترح أحد الرجال على البري أن يساعده في زاوجه من نرجس ويقول له أن عاصم لا يريد إتمام زواجه من نرجس.

تتهم نرجس عاصم بأنه من وضع رأس الخروف حتى يتزوجها غصب عنها، فتحكي فخرية لعاصم ويعلم أن البري هو من فعل ذلك. ثم تقول فخرية لنرجس أن عاصم ليس هو الفاعل وتصدقها نرجس. تقول نرجس لفخرية أنها ستذهب لزيارة سلوى وتذهب لأم شكري تشكي لها وتحكي لها عن ما فعله عاصم.

يعطي أبو صبحي عاصم حصة نرجس من الخان ويستقل بهم عاصم، ويسأله عاصم إذا كان ما زال يشك فيه فيقول له نعم وأنه الظاهر أنه لا يتعامل مع الفرنسيين ولكنه يشك.

يقول ناصر لعمته أنه غلط عندما أرسل المكتوب لعامر دون أن يخبرها ويراضيها ويعتذر لها، ويقترح أبو ناصر أن يقيموا عرسهم في حارة الكبادة وأن يظلوا في الشام حتى ينتهوا من أعمالهم، ويطلب من وفاء أن تحدد ميعاد العرس وتبدأ بالتجهيزات. ثم تطلب وفاء من ابنها عامر أن يأخذ هيام بعد العرس ويسافرون على "بعلبك". وتقول له أن ناصر في ورطة، وتطلب منه أنه مهما حدث له لا يتدخل.

محفوظ يخبر أبيه أنه طلق لطيفة. فيذهب أبو محفوظ لإخبار عاصم بك بطلاق ابنته من ابنه فيتعصب. وتحاول أم شكري إقناع مروة بالموافقة على الزواج من صبحي حتى تكيد ملك، فتوافق مروة لكنها تقول أنها وافقت فقط حتى تعصب ملك، ولكنها لن تتمم الزواج.

يذكر أن مسلسل "طاحون الشر 2" هو مسلسل سوري من بطولة بسام كوسا، منى واصف، صباح الجزائري، سلمى المصري، وميلاد يوسف، ومن تأليف مروان قاووق وإخراج "ناجي طعمي". تدور أحداث المسلسل في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، و تناقش الصراعات على السلطة والمال والثأر والحب.

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