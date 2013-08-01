الحلقة (20) من "الصقر شاهين": تيم الحسن يترك المكس ويتوجه للصعيد

كتب : ربيع ممدوح الخميس 01-08-2013 02:19

في الحلقة العشرين من مسلسل "الصقر شاهين"، يتآمر فؤاد القرش وأعوانه للوقيعة بين حسان وشاهين، فيقول هدهد لحسان إن هناك علاقة غير مشروعة جمعت شاهين بزوجته نوال في غيابه.

تشترك نوال في المؤامرة وتخبر حسان بأن شاهين حاول في غيابه تولي إدارة المركب، وتعدى عليها وحاول إيقاعها، لكنها كانت دائما تصده.

يتوجه حسان لشاهين ليطلب منه مغادرة المكس والرحيل لعدم محافظته على حرمة منزله وعرضه في غيابه، ويكشف له أنه من الصعيد وهربت والدته فضيلة به خوفا من الثأر، وماتت ومات والده في السجن ولم يكن صيادا أبدا.

تقوم والدة شاهين بقص عليه حكاية هروبها من قنا بعد أن قتل والده أحد الأشخاص وحُكم عليه بالسجن ومات فيه، وبعد أن استولى عمه على أرض والده، وتطالب ابنها بعدم العودة للصعيد خوفا على حياته، لكنها تموت أثناء حديثها.

بعد أن يدفن والدته، يتوجه شاهين إلى الصعيد بعد فشل رجال فؤاد القرش في قتله، وعقب وصوله، يطالبه خاله قناوي بالهروب، لكنه يرفض.

يتم عقد جلسة صلح بين عائلتي ربيع وشاهين، الذي تم تخييره بين أن يأخذ بثأر والده أو يقبل الدية، التي تقدر بنصف أرضه أي 25 فدانا.

مسلسل "الصقر شاهين" بطولة تيم الحسن ورانيا فريد شوقي وشيرين عادل وأحمد زاهر، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد وتأليف إسلام يوسف.