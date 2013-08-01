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الحلقة (21) من "الصقر شاهين": تيم الحسن يعود إلى المكس بمركب ضخم

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الحلقة (21) من "الصقر شاهين": تيم الحسن يعود إلى المكس بمركب ضخم الحلقة (21) من "الصقر شاهين": تيم الحسن يعود إلى المكس بمركب ضخم

كتب : ربيع ممدوح الخميس 01-08-2013 02:29

في الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "الصقر شاهين"، يتوجه شاهين حاملا كفنه إلى ربيع ليأخذ بثأره منه، ويمسك ربيع بالسكين ويختار ذبح خروف بدلا من ذبح شاهين، لتنتهي الخصومة بين العائلتين.

تحدث مشادة بين شاهين وعمه حسانين حول ميراثه من أرض والده، حيث يطلب منه أن يشتري الأرض، لكن شاهين يرفض ويتفق مع عمه على أن يستأجرها منه.

تطلب نوال من منذر أن يقتل حسان بسبب رفضه زواجه من ليلى، لكن منذر يرفض، ويعود شاهين للمكس بأكبر مركب صيد، وهو ما يسبب صدمة للجميع.

مسلسل "الصقر شاهين" بطولة تيم الحسن ورانيا فريد شوقي وشيرين عادل وأحمد زاهر، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد وتأليف إسلام يوسف.

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DMC

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