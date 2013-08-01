الحلقة (19) من "خيبر": "سلام بن مشكم" يتزوج "زينب بنت الحارث"

كتب : ربيع ممدوح الخميس 01-08-2013 02:29

كشفت أحداث الحلقة التاسعة عشر من المسلسل التاريخي "خيبر" عن استعداد كبار قادة اليهود في خيبر للقاء المسلمين والحرب ضدهم، في انتظار هجوم المسلمون عليهم.

كما كشفت الأحداث عن ظهور "مسيلمة الكذاب" في اليمامه، فيما حاول أحد رجال اليمامه وهو "ثمامة بن أثال"، لتكشف الأحداث أن محمد "ص" أمر باهدار دمه، وتشكيل سرية من المسلمين لغزو "اليمامة".

وكشفت الأحداث عن زواج "سلام بن مشكم" أحد أحبار اليهود بزينب بنت الحارث، بعد أن طلق ابنة "حيي بن خطب"

وانتهت أحداث الحلقة باستعداد "ثمامة بن أثال" كبير اليمامه لمواجة المسلمين، الذين تحركوا بسرية لقتاله.

يذكر أن المسلسل تدور أحداثه في إطار تاريخي، حول غزوة "خيبر" التي قادها الرسول محمد (ص) خاتم الأنبياء ضد اليهود، في العام السابع من الهجرة النبوية.