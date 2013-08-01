الحلقة (20) من "سكتم بكتم 4": إسكان يا ما كان

كتب : محمد شنح الخميس 01-08-2013 02:30

تناقش الحلقة العشرين من الجزء الرابع من المسلسل السعودي "سكتم بكتم"، التي تحمل عنوان "إسكان يا ما كان"، مشكلة الإسكان في المملكة العربية السعودية، التي تشغل بال الكثيرين هناك.

يشتري والد دحيم قطعة أرض، ويتحدث مع ابنه حول خططه لبناء مسكن على تلك الأرض ليعيشوا في ملكهم، وتعم الفرحة دحيم ووالدته.

يمتلك سامي شركة عقارية ويستغل المواطنون، حيث تصل تكلفة الشقة الإيجار إلى 50 ألف ريال، ويشكو الناس من ارتفاع أسعار المساكن ولكن لا أحد يسمع لهم.

"سكتم بكتم" مسلسل كوميدي اجتماعي متصل منفصل من 30 حلقة، كل حلقة ثابتة بشخصياتها مختلفة بموضوعها، حيث تناقش وتعالج كل حلقة قضية اجتماعية، وهو من تأليف عبدالعزيز المدهش وإخراج محمد العوالي.