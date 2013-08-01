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الحلقة (22) من "الصقر شاهين": "منذر" يفشل في محاولة قتل تيم حسن

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الحلقة (22) من "الصقر شاهين": "منذر" يفشل في محاولة قتل تيم حسن الحلقة (22) من "الصقر شاهين": "منذر" يفشل في محاولة قتل تيم حسن

كتب : ربيع ممدوح الخميس 01-08-2013 02:42

كشفت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "الصقر شاهين" عن توجه "منذر" ورجاله إلى منزل شاهين لقتله والتخلص منه، فيما قام شاهين بإرسال رجال أطلقوا النار على رجال "منذر" أصيب على إثرها "منذر".

وتوجه شاهين إلى قسم الشرطة وحرر محضر ضد "فؤاد القرش" يتهمه بمحاولة قتله، فيما قام "فؤاد" بتوقيع محضر بعدم التعرض لـ"شاهين".

في المقابل جمع شاهين جميع الصيادين في المكس للعمل في مراكبه، ما أدى إلى عجز في الصيادين لباقي المراكب، ما دفع "منذر" للتحريض على قتل "شاهين" عن طريق قاتل يدعى "الديزل"، لكن تفشل محاولة "منذر" ويقوم "شاهين" بقتل "الديزل".

في سياق آخر، قامت "نوال" بالتوجه إلى "شاهين" وأخبرته بأنها تحبه، وأن "ليلى" هي من قامت بتحريض "حسان" عليه، وترويج إشاعة العلاقة غير الشرعية بينها وبينه.

وانتهت أحداث حلقة اليوم حول لقاء جمع "شاهين" و"سميرة" على كره "فؤاد القرش" والتخطيط للانتقام منه.

يذكر أن مسلسل "الصقر شاهين" من بطولة تيم حسن ورانيا فريد شوقي وشيرين عادل وأحمد زاهر، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وتأليف إسلام يوسف.

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DMC

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