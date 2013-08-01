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الحلقة (21) من "سكتم بكتم 4": راحوا الطيبين

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الحلقة (21) من "سكتم بكتم 4": راحوا الطيبين الحلقة (21) من "سكتم بكتم 4": راحوا الطيبين

كتب : محمد شنح الخميس 01-08-2013 02:42

في الحلقة الواحدة والعشرين من الجزء الرابع من المسلسل السعودي "سكتم بكتم"، التي تحمل عنوان "راحوا الطيبين"، يعاني والد دحيم مع ابنه في دراسته، حيث يشكو منه المدرسون طوال الوقت.

يظهر دحيم وصديقه سامي في دور الطلاب المشاغبين، حيث لا يهتمان بدراستهما، ويضربهما المدرس طوال الوقت بسبب إثارة الفوضى في المدرسة وسرقة أدوات زملائهما، كما يتشاجران سويا طوال الوقت ويدخنان السجائر.

وفي إطار الفوضى التي يعيشها دحيم مع صديقه، يواعدان الفتيات خارج المدرسة على وعد بالزواج، رغم أنهما لا يملكان شيئا.

"سكتم بكتم" مسلسل كوميدي اجتماعي متصل منفصل من 30 حلقة، كل حلقة ثابتة بشخصياتها مختلفة بموضوعها، حيث تناقش وتعالج كل حلقة قضية اجتماعية، وهو من تأليف عبدالعزيز المدهش وإخراج محمد العوالي.

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DMC

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