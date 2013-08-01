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الحلقة (22) من "ذات": الأسرة تحتفل بخطبة دعاء لجارها هيثم وسط فرحة عبدالمجيد وذات

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الحلقة (22) من "ذات": الأسرة تحتفل بخطبة دعاء لجارها هيثم وسط فرحة عبدالمجيد وذات الحلقة (22) من "ذات": الأسرة تحتفل بخطبة دعاء لجارها هيثم وسط فرحة عبدالمجيد وذات

كتب : عمرو عز الدين الخميس 01-08-2013 02:52

شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "ذات" خروج الشنقيطي من السجن وعودته لمنزله بعد أربع سنوات من سجنه، ليجد أن سمحية جمعت ملابسه في حقيبتين كبيرتين فيتشاجر معها مشاجرة كبيرة وتستنجد سميحة بذات وزوجها، حيث ينجدانها ويأخذونها إلى شقتهما بعد مشاهدة الجيران للمشاجرة.

أما دعاء ابنة ذات فقد التحقت بكلية الطب، وتبدو أن بينها وبين هيثم مشاكل بسبب أنه لم يتقدم لها كما وعدها، وعلى هامش الأحداث تقع حادثة محاولة اغتيال نجيب محفوظ.

بعد ذلك تطلب ذات من عبدالمجيد أن يشهد مع سميحة في المحكمة بأن وجدي يضربها، ويعلم وجدي بذلك ويقابله على السلم ويهدده.

يقوم والد هيثم بطلب يد دعاء من عبدالمجيد، الذي يرحب بالأمر ويطلب منه مهلة لسؤال دعاء وذات عن رأيهما، ثم تقيم الأسرتان حفل خطبة بعد الموافقة، لكن يبدو أن أم العريس لا تحب دعاء، وفي تلك الأثناء يأتي ضابط بأمر ضبط وإحضار لعبدالمجيد، حيث اتهمه الشنقيطي باتهامات تعدي وضرب.

يذكر أن مسلسل "ذات" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، وبطولة نيللي كريم، وباسم سمرة وهاني عادل وأحمد كمال وانتصار وإنجي وجدان، سيناريو وحوار مريم ناعوم ومن إخراج كامة أبو ذكري وخيري بشارة.

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