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الحلقة (22) من "زمن البرغوت 2": الحكومة السورية تحث الرجال لمواجهة الاحتلال الفرنسي

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الحلقة (22) من "زمن البرغوت 2": الحكومة السورية تحث الرجال لمواجهة الاحتلال الفرنسي الحلقة (22) من "زمن البرغوت 2": الحكومة السورية تحث الرجال لمواجهة الاحتلال الفرنسي

كتب : أحمد العميد الخميس 01-08-2013 03:13

شهدت الحلقة الاثنان وعشرون من مسلسل "زمن البرغوت2" الجزء الثاني، اجتماع السورية بشأن إنذار الجنرال "هورو" ممثل الجيش الفرنسي الذي يطالبهم بالخضوع للاحتلال، وبناء على ذلك أعلن يوسف بك العضمي وزير الحربية بالحكومة السورية آن ذاك استعداده للمواجهة فحث حينها المختار أبوخيرو رجال الحارة على الجهاد وتدبير الأسلحة لكل فرد من أفراد الحارة قبل التوجه للحرب في منطقة "ميسلون".

فبدأ الرجال في تهيأة أنفسهم للحرب إلا أن صفوان ادعى المرض فخرج عنه أبيه، ولكن أن العقيد شاهر قرر عدم خروج أي رجل يتعدى عمره الخمسين، فسلم أبو صفوان سلاحه لآخر أعزل مما أثار استياء زوجته صبحية.

يأتي ذلك بينما تقبع "رويدة" في بيت الراهبات الواقع بالكنيسة تقرأ القرآن وتتعبد فتطلب منها "هنا" الراهبة أن تقص عليها قصتها وبالفعل تبدأ في سرد قصتها، بينما يرى وضاح زوجته رويدة في منام يستشف من خلاله أنها ليست بخير مما يجعله يستيقظ مفزوعًا، كما تشيع صبحية نبأ هرب رويدة بين نساء الحارة وتلمح لهم بأنها هربت مع أحد الشباب فيعيب عليها زوجها ونساء الحارة.

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DMC

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