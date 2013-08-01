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أحمد حسن لن يسافر مع الزمالك إلى الكونغو

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أحمد حسن لن يسافر مع الزمالك إلى الكونغو أحمد حسن لن يسافر مع الزمالك إلى الكونغو

اعتذر أحمد حسن لاعب وسط الزمالك عن عدم السفر مع الفريق إلى الكونغو لمواجهة ليوبار في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

ودخل الصقر في مشاكل مع إدارة النادي الأبيض بسبب عدم حصوله على مستحقاته رغم تجديد تعاقده مع الفريق قبل مواجهة الأهلي.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك قائمة الفريق التي ستتجه إلى الكونغو والتي خلت من اسم الصقر الذي اعتذر عن مرافقة الفريق.

ويلتقي الزمالك مع ليوبار في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل.

وتعادل الزمالك مع الأهلي في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.

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