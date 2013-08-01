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الزمالك سيواجه ليوبار بأربعة بدلاء فقط

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الزمالك سيواجه ليوبار بأربعة بدلاء فقط الزمالك سيواجه ليوبار بأربعة بدلاء فقط

تسبب خروج أحمد حسن لاعب الزمالك من قائمة الفريق المتجهة إلى الكونغو لمواجهة ليوبار في دوري أبطال إفريقيا إلى أزمة للفريق الأبيض.

واعتذر الصقر عن عدم السفر مع الفريق إلى الكونغو بسبب أزمة عدم حصوله على مستحقاته رغم تجديده لتعاقده قبل مباراة الأهلي.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك قائمة الفريق المتجهة إلى الكونغو والتي ضمت 17 لاعبا على أن يلحق بهم عبد الواحد السيد مساء الجمعة بسبب أزمة التأشيرة.

وخلت القائمة من الثنائي نور السيد وصلاح سليمان بسبب حصولهما على بطاقتين صفراويتين وإيقافهم عن اللقاء.

وضمت القائمة ثلاثة حراس مرمى مما يعني عدم تواجد لاعبين على دكة البدلاء سوى أربعة فقط.

وفيما يلي القائمة بالتفصيل:

حراسة المرمى: محمود جنش – محمود حمدي – عبد الواحد السيد

الدفاع: محمود فتح الله – هاني سعيد – حمادة طلبة - محمد عبد الشافي – أحمد سمير – عمر جابر – احمد ناصر

الوسط: إسلام عوض – محمد إبراهيم – حازم إمام – أحمد توفيق – أحمد عيد – شيكابالا – قطة

الهجوم: أحمد جعفر

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