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الموظفون في مودرن سبورت يهددون باللجوء للقضاء ضد (C.B.C)

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الموظفون في مودرن سبورت يهددون باللجوء للقضاء ضد (C.B.C) الموظفون في مودرن سبورت يهددون باللجوء للقضاء ضد (C.B.C)

يهدد العاملون في مودرن سبورت باللجوء للقضاء بسبب رفض (C.B.C) منحهم التعويضات القانونية بعد قرار غلق القناة الرياضية.

محمد الأمين مالك شبكة (C.B.C) قرر غلق قنوات مودرن سبورت على أن يتم تنفيذ ذلك في الاسبوع الأول من شهر أغسطس.

وبناء على ذلك، تم فسخ عقد العاملين في القناة.

وبحسب قانون العمل المصري، يحق للموظفون الحصول على تعويض يقدر براتب شهرين عن كل عام قضاه الموظف في عمله.

لكن FilGoal.com علم أن الشبكة قررت مقايضة الموظفين، وتم عرض عليهم الحصول على مقابل 15 يوما فقط من رواتبهم.

ورفض الموظفون ذلك، وقرروا التهديد باللجوء للقضاء مع وعد باعتصام مفتوح داخل مقر القناة.

القناة تضم برنامجين شهيرين هما مساء الأنوار يقدمه مدحت شلبي والكورة النهاردة لأحمد شوبير.

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