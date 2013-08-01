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عبد الواحد: عباس رفض دفع ثمن تذكرتي للكونغو!

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عبد الواحد: عباس رفض دفع ثمن تذكرتي للكونغو! عبد الواحد: عباس رفض دفع ثمن تذكرتي للكونغو!

كشف عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك أنه فوجئ برفض شركة الطيران إخراج تذكرة سفر له إلى الكونغو بتعليمات من ممدوح عباس رئيس النادي.

وتخلف عبد الواحد السيد عن السفر مع الفريق مساء الأربعاء بسبب مشاكل في التأشيرة على أن يلحق بالفريق يوم الجمعة.

وقال عبد الواحد لـFilGoal.com "فوجئت منذ قليل باتصال مع مكتب للطيران أن لديهم تعليمات بعدم إخراج تذكرة لي بتعليمات من ممدوح عباس رئيس الزمالك".

وفسر "الموظف أخبرني أن النادي أكد أن سيدفع التذاكر لـ17 لاعبا فقط ليس ضمنهم عبد الواحد، وأنه لو كنت أريد السفر علي أن أدفع قيمة التذكرة بنفسي".

ودخل عبد الواحد في خلاف مع إدارة الزمالك منذ فترة بشأن مطالبة الحارس ممدوح عباس بدفع مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وأضاف عبد الواحد "لا أدري لماذا يتعامل رئيس النادي معنا بهذا الشكل المهين، سفري لمرافقة الفريق بات مهددا الآن".

ويلتقي الزمالك مع ليوبار الكونغولي مساء الأحد في الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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