بالصور| تكريما لنجم Man of Steel.. مدينة "جيرسي" الإنجليزية تصدر طوابع بريد تذكارية للفيلم

كتب : عمرو عز الدين الخميس 01-08-2013 02:04

أصدرت هيئة بريد مدينة "جيرسي" الإنجليزية، والتي شهدت مولد النجم الإنجليزي هنري كافيل، مجموعة من طوابع البريد التذكارية في إصدارات محدودة، تكريما لكافيل الذي أدى دور البطولة في فيلم البطل الخارق "سوبرمان" الأحدث Man of Steel.

وجاءت الطوابع التذكارية جميعها تحمل صورا لهنري كافيل في زي سوبرمان، وكذلك لرمز سوبرمان ذي الشكل المثلث الشهير، وبلغ عدد هذه الطوابع الجديدة 60 طابعا بريديا، وقدمت في مطبوعة تذكارية حوت معلومات عن هنري كافيل، وكذلك معلومات عن الفيلم ومقتطفات من الجمل الحوارية به.