كلوديا مارشليان تثني على أداء سيرين في "لعبة الموت"

أثنت الكاتبة كلوديا مارشليان على أداء الممثلة اللبنانيّة سيرين عبد النور التي تجسّد شخصيّة "نايا" في مسلسل "لعبة الموت"، معتبرة "أنّ سيرين تقدّمت فيه بشكل لافت، وبأنّ أداءها التمثيليّ في هذا النوع من الأدوار هو الأفضل حتّى الآن".

مارشليان التي أكّدت أنّ مسلسل "روبي" لا يُشبه مسلسل "لعبة الموت" إلا من ناحية أنّهما عملين لبنانيين مشتركين، قالت: "سيرين قدّمت معي في مسلسل "روبي" شخصيّة المرأة الشريرة، بينما هي تقدّم في مسلسل "لعبة الموت" شخصيّة المرأة المغلوب على أمرها التي تحاول أن تتخلّص من مشاكلها، والتي سبق أن قدّمتها مع الكاتب شكري أنيس فاخوري، وكذلك معي في مسلسل "سارة"، إلا أنّ أداءها في مسلسل "لعبة الموت" يبدو لافتاً، وهي برهنت من خلاله على أنّها ممثلة مهمّة جدّاً".

لكن مارشليان رفضت أن تضع علامة على أداء سيرين في هذا العمل، قائلة إنّ "هذا الأمر ليس من اختصاصي".

وعن رأيها بالدراما الرمضانيّة في عام 2013، أوضحت مارشليان أنّها لم تتمكّن من متابعة ما يُعرض منها، بسبب كثرة أسفارها هذه السنة، في الوقت الذي أبدت فيه إعجابها بمسلسل "لعبة الموت"، كما بمسلسل "سنعود بعد قليل"، مشيرة إلى أنّ الثاني" يتميّز بنصّه وأحداثه وتفاصيله"، ومعتبرة "أنّه عمل كامل".