أسماء المنور تعتذر عن قرطاج

اعتذرت الفنانة المغربية أسماء المنور عن المشاركة بمهرجان قرطاج الدولي بتونس الخضراء وذلك حسب أسماء " تضامنا مع الشهداء الذين سقطوا في أحداث العنف الأليمة التي تشهدها تونس عقب اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي ".

وكان مقررا أن تقدم أسماء حفلا غنائياً ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الجمعة 02 أب 2013 ، في دورته التاسعة والأربعين والتي انطلقت في 12 تموز ,والتي كان من المقرر أن تستمر حتى 17 أب ، لكن فاجعة اغتيال البراهمي مددت المهرجان إلى غاية أب نتيجة تأجيل حفلات 25-26-27 يوليو ، فترة الحداد الوطني إلى 18 و19 و20 أب .