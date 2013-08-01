أخبار عاجلة

مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. بعد تألق كوليبالي ، رتب مهاجمي الأهلي في الفترة الحالية -
رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية -
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية -
مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أسماء المنور تعتذر عن قرطاج

Google+ Print
أسماء المنور تعتذر عن قرطاج أسماء المنور تعتذر عن قرطاج

اعتذرت الفنانة المغربية أسماء المنور عن المشاركة بمهرجان قرطاج الدولي بتونس الخضراء وذلك حسب أسماء " تضامنا مع الشهداء الذين سقطوا في أحداث العنف الأليمة التي تشهدها تونس عقب اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي ".
وكان مقررا أن تقدم أسماء حفلا غنائياً ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الجمعة 02 أب 2013 ، في دورته التاسعة والأربعين والتي انطلقت في 12 تموز ,والتي كان من المقرر أن تستمر حتى 17 أب ، لكن فاجعة اغتيال البراهمي مددت المهرجان إلى غاية أب نتيجة تأجيل حفلات 25-26-27 يوليو ، فترة الحداد الوطني إلى 18 و19 و20 أب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي